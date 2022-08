OldStars basketbal start in Almelo: ‘Er wordt niet gedunkt’

ALMELO - Basketballen, dat is toch voor superfitte mensen van 2 meter lang en schoenmaat 47? Niet alleen. Sterker nog, het is ook voor 55-plussers die gewoon wat gezellig willen bewegen en iets met een bal en een basket willen doen. Het heet OldStars basketbal. Op 26 augustus wordt daarmee gestart bij de Uitsmijters in de IISPA.

De OldStars-variant van basketbal is voor ouderen die geen olympische ambities meer hebben. Het draait vooral om de gezelligheid en het gezamenlijk bewegen. OldStars wil de mensen aan elkaar verbinden en een aanzet geven om samen fit ouder te worden. Want wie in beweging blijft voelt zich niet alleen beter, maar is ook gezonder, zo is de gedachte.

De kennismaking met de OldStars vindt plaats bij de Uitsmijters. Het is een samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Dat zet zich al lange tijd in om via verschillende initiatieven een bijdrage te leveren aan de verbetering van de vitaliteit. De bedoeling is om na de introductie elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur bij elkaar te komen voor een training. Over de prijs wordt nog nagedacht.

Egbert Kamp van de Uitsmijters (meer dan tweehonderd leden) legt uit dat er aangepaste regels zijn. „De basket hangt op dezelfde hoogte, maar er wordt niet gedunkt, niet hard gelopen en dat soort dingen. Het is in feite wat eerst Walking Basketbal heette. Het ouderenfonds heeft de naam nu veranderd. Iedereen die een balletje mee wil komen stuiteren, is welkom.”

De start van OldStars Basketbal is in sporthal IISPA, begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30. Eerst wordt er koffie of thee gedronken en wat gepraat. Een uur later begint dan de eerste training. Wie mee wil doen, kan zich vooraf opgeven bij Egbert Kamp. Via 06-11750076 of mail: wbuitsmijters@outlook.com. Deelname aan deze introductie is gratis.