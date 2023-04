Olympiër Reshmie Oogink helpt nu Bornse jeugd met gezondere leefstijl: ‘Elke topsporter eet wel eens een vette hap’

Dit wordt geen verhaal over verbieden. Noch over het verbannen van de frituurpan uit de sportkantine. Dat werkt niet, weet Oogink heel goed. Dit wordt wel een verhaal over kleine stapjes maken en het aanbieden van alternatieven. „Elke topsporter eet wel eens een vette hap. Wie zegt dat niet te doen, liegt.”

Letten op de calorieën

Zelfs zij bezondigde zich soms. Maar dat was dan wel een uitzondering. Want het leven van een taekwondoka staat nu eenmaal in het teken van voortdurend de hoeveelheid calorieën in de gaten houden, om uit te kunnen komen in de gewenste gewichtsklasse. „Ik kom nog wel eens op sporttoernooien en zie kinderen daar om tien uur ’s morgens al aan een patatje zitten”, vertelt de 33-jarige Almelose. „Ik ben blij dat ik wat dat betreft door mijn ouders ben opgevoed met een broodje kaas.”