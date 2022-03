Om te janken: 33.000 Almelose slapjanussen lieten deze week één held in de kou staan

Drie jaar cel dreigt voor Twentse agent die informatie deelde in het criminele milieu in ruil voor drugs

ALMELO - Geheime politie informatie is in de onderwereld veel geld waard. Dat ondervond de Hengelose agent Jeroen A. (39) ook, toen hij in opdracht van Twentse criminelen de systemen van zijn werkgever doorzocht naar namen, adressen, kentekens en rechercheonderzoeken. Donderdag hoorde hij drie jaar gevangenisstraf tegen zich eisen voor de Almelose rechtbank.

