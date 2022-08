Omgevallen grafstenen en onkruid: ‘Mijn vader onderhield ooit de begraafplaats in Aadorp, hij zou zich omdraaien in z’n graf’

update / met video Onrustig einde van manifesta­tie in Almelo, weer confronta­tie tussen betogers en politie na gesprek met burgemees­ter

ALMELO - Zo'n dertig trekkers is maandag aan het einde van de ochtend de toegang tot het centrum van Almelo geweigerd door politie. De groep trekkers was op weg naar het gemeentehuis, waar een publieksvriendelijk protestmanifestatie van boeren aan de gang is. De afspraak met de gemeente is dat er maximaal twee trekkers aanwezig mochten zijn. Een boer wilde daarna alsnog naar het gemeentehuis, maar kwam in aanvaring met de politie.

1 augustus