Omstreden Vlaamse professor Desmet vindt in Almelo vooral bewonderaars

Kinderen op azc in Almelo mogen meespelen in voorstel­ling over Sinter­klaas

ALMELO - Kinderen die verblijven in het asielzoekerscentrum in Almelo, krijgen donderdag 1 december bezoek van Sinterklaas. De goedheiligman speelt een rol in de voorstelling ‘De gestolen ring van Sinterklaas’.

21 november