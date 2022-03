‘Onbetaalbare’ whisky proeven op Whisky Weekend Twente: ‘En een sigaartje erbij, vind ik lekker’

BESCHOUWING Ypelo en Rectum nog tijdje in onzeker­heid over uitbrei­ding XL Busi­nesspark Almelo

RECTUM/YPELO - Ze kunnen nu niet veel meer doen dan afwachten. In Rectum en Ypelo houden ze de adem in hoe het verder gaat met de uitbreiding van XL Businesspark. De gemeente Almelo wil de sprong over het kanaal maken. Maar veel is nog onzeker, zo blijkt.

9 maart