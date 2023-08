Onlinereus Amazon vestigt zich in Twente: vanuit Almelo gaan 25.000 pakjes per dag het land in

Bod van meer dan 25.000 euro op ‘spook­schuur’ in Hoge Hexel, maar Jos is niet blij: ‘Ze zetten me het mes op de keel’

Van de monumentale schuur aan de Hexelseweg in Hoge Hexel is nog maar weinig over. De tijd dringt. Het gebouw, een rijksmonument, dreigt namelijk volledig in te storten. Als eigenaar Jos Bloemendal (56) uit Wierden niks doet, hangt hem een dwangsom van maximaal 15.000 euro boven het hoofd. Of biedt de gemeente hem met een overnamebod een uitweg? „Ik sta met de rug tegen de muur.”