Onrustig einde van manifestatie in Almelo, weer confrontatie tussen betogers en politie na gesprek met burgemeester

update / met videoALMELO - Zo'n dertig trekkers zijn maandag aan het einde van de ochtend de toegang tot het centrum van Almelo geweigerd door politie. De groep trekkers was op weg naar het gemeentehuis, waar een publieksvriendelijk protestmanifestatie van boeren aan de gang is. De afspraak met de gemeente is dat er maximaal twee trekkers aanwezig mochten zijn. Een boer wilde daarna alsnog naar het gemeentehuis, maar kwam in aanvaring met de politie.

Een klein groepje boeren, dat zegt de groep met tractoren te vertegenwoordigen, wilde na de manifestatie in defilé met circa 30 tractoren voorlangs gemeentehuis rijden. Op die manier willen ze een statement maken. De politie staat dat niet toe. Boeren zijn daar op hun beurt weer boos over. Ze zeggen dat ze dan ook de manifestatie niet opbreken. Een vertegenwoordiging van de politie is weggelopen om opnieuw te overleggen. Behalve in defilé rijden, willen boeren ook gesprek burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo om toe te lichten waarom ze hier staan.

Volledig scherm De sfeer werd na de manifestatie wat grimmig, nadat een boer richting het gemeentehuis wilde optrekken. Het leidde tot een schermutseling tussen politie en demonstranten. © Lenneke Lingmont

Schermutseling met politie

Een boer besloot daarop alsnog naar het gemeentehuis te lopen, maar werd tegengehouden door de politie. Daarbij ontstond een schermutseling met agenten. Demonstranten liepen achter de boer aan en scandeerden ‘Schaam je kapot’. De boer riep de demonstranten daarop terug te gaan naar de Haven Noordzijde. Daar is nu overleg met politie. De sfeer is inmiddels weer tot bedaren gekomen. Van alle kanten zijn politieagenten naar het gemeentehuis in Almelo gekomen. Burgemeester Arjen Gerritsen wil in gesprek gaan met een delegatie van de aanwezige boeren. De politie gaat mee naar dat gesprek.



Twee personen zijn gewond geraakt bij de schermutseling tussen agenten en een boer bij het gemeentehuis. Beiden waren deelnemer aan de manifestatie. Ze wilden de boer ontzetten en liepen daarbij klappen op. Ze zouden met de wapenstok zijn geslagen. Bovendien zou bij een van hen pepperspray zijn gebruikt, zegt de echtgenote van de man.

Na het gesprek met de burgemeester kwam het wederom tot een confrontatie tussen politie en demonstranten. Een persoon is in politiebus gezet. Een boer die uit het gemeentehuis komt na overleg met burgemeester roept iedereen op om het niet te laten escaleren en naar huis te gaan.

Voorwaarde: twee trekkers

Woordvoerder Esther Loohuis zegt namens de aanwezige organisatie Trotse Twentse Boer dat er zo’n 30 tractoren vast hebben gestaan in de stad. Ze zijn tegengehouden door politie. Een voorwaarde voor het protest was dat maximaal twee tractoren zonder aanhanger zouden worden toegelaten. Nu stonden er drie, maar daar maakte de opvallend aanwezige politie geen bezwaar tegen.

Door de gemeente was vooraf aangegeven dat de manifestatie plaats mocht hebben, maar onder strenge voorwaarden: zo is er plek voor maximaal 500 actievoerders, moeten ze in aangewezen vakken blijven staan en is het niet toegestaan brandbare materialen aan te steken of te barbecueën. Er was vooraf geen vergunning aangevraagd. De manifestatie zou volgens afspraken met de om 12:00 uur beëindigd moeten worden, waarna om 12:30 uur iedereen vertrokken zou moeten zijn. Dat is niet gelukt.

Rond 12:00 uur gingen de meeste boeren weg. Een groep demonstranten, vooral burgers, bleef. Later kwamen er weer boeren, waarna de situatie ontstond die nu het geval is.

Volledig scherm Ook Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid, die zich doorgaans bezighouden met de coronacrisis, was ook naar Almelo gekomen. © Lenneke Lingmont

Ook Willem Engel van de partij

Iets na 11:00 uur was de sfeer rondom het gemeentehuis gemoedelijk. Er zijn een kleine 200 demonstranten aanwezig, waarvan een handvol boeren en verder vooral burgers. Een van de aanwezigen is Willem Engel, bekend van de actiegroep Viruswaarheid, die zich eerder fel keerde tegen de coronamaatregelen. De manifestatie kwam van de grond na een oproep op Facebook.

Eten richting goed doel.

De sfeer rondom het Almelose gemeentehuis was tijdens de manifestatie gemoedelijk. De boeren delen al de hele ochtend krentenbollen en hutspotpakketten uit. Het overgebleven etenswaren langs gaan brengen bij Humanitas en Tactus. “Dan hebben zij er nog iets aan”, zegt Esther Loohuis.

Volledig scherm Overgebleven etenswaren worden naar Humanitas gebracht. © Esther Loohuis.

Volledig scherm Veel politie bij het gemeentehuis in Almelo. © DTCT Volledig scherm De manifestatie in Almelo © Lenneke Lingmont

Volledig scherm Meerdere boeren met trekkers werden op de Oranjestraat in Almelo tegengehouden door de politie. © GinoPress B.V.