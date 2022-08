Ook Almelo krijgt Brownies & Downies, de lunchroom opent in november aan Waagplein

ALMELO - Almelo krijgt een Brownies&Downies. Het lunchcafé, waar ambachtelijke gerechten worden geserveerd door jonge mensen met een verstandelijke beperking, komt aan het Waagplein. Almeloër André Jansen (55) wordt de franchise-eigenaar. Hij verwacht de lunchroom in november te openen. Almelo wordt in Nederland de 55e vestiging.

In de regio zijn ook Brownies & Downies in Zwolle, Enschede en Deventer. Het concept van Brownies & Downies laat mensen met een beperking onder begeleiding in een normale, alledaagse bedrijfsvoering werken in de horeca. Het is een commercieel model dat niet afhankelijk is van subsidies.

Er wordt wel gebruik gemaakt van de persoonsgebonden budgetten (pgb) waar werknemers recht op hebben. De lunchroom, die naast ijssalon Van der Poel komt, is (behalve zondag) zes dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur open.

Brabantse origine

Brownies & Downies heeft zijn oorsprong in Brabant. Oprichter Thijs Swinkels werkte bij een cateringbedrijf in Veghel en liep ook stage op de Bernadetteschool in Oss, een school voor speciaal onderwijs. Hij ging zijn passie voor horeca en zijn ervaringen op de school combineren. Daaruit ontstond een lunchzaak die werd gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Het werd Brownies & Downies.

„Het is horeca met een sociale inslag”, zegt André Jansen, die in zijn woonplaats Almelo onder meer actief is geweest als chauffeur van de pendelbus naar het ziekenhuis en Stichting De Klup. Hij was ook betrokken bij de opstart van het Hagendoornproject in het Nieuwstraatkwartier, waar diverse en maatschappelijke en sociale instellingen onder een dak zijn verenigd. „Ik heb ook nog ruim zes jaarvrijwillig in de mantelzorg gewerkt. Al die ervaring kan ik nu goed gebruiken bij Brownies & Downies.”

De komende maanden worden het pand aan het Waagplein intern verbouwd en ingericht.