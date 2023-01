Ook zaalvoetballers van Heracles mogen dromen van de eredivisie: ‘Die vrijdagavond wringt’

Monique uit Almelo kan dankzij donatie Omroep Max twee jaar langer koken voor arme mensen: ‘Er valt een last van mijn schouders’

ALMELO - Het was een verrassing die ze bij Stichting De Eethoek niet aan zagen komen: Omroep Max schonk 12.500 euro. Nadat serviceclub Innerwheel al 2.00 euro doneerde is het jaar voor de gaarkeuken, waar mensen in armoede een maaltijd kunnen afhalen, uitstekend begonnen. „Hier kunnen we twee jaar mee verder”, zegt Monique van der Veen vol opluchting.

