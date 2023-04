Op de vaste barkruk van Jacob (56) staan na zijn dood drie kaarsjes: ‘Hij was een boegbeeld voor Almelo’

ROC van Twente en kunste­naars­werk­plaats gaan samen schooluit­val te lijf in Hengelo: ‘Max en Nick zijn toppers!’

Max Keizer (18) en Nick Weggen (16) stopten hun opleiding aan het ROC van Twente. Uitvallers dus. Max deed de opleiding e-commerce in Almelo, Nick de opleiding small building in Rijssen. Maar ze zitten niet werkeloos thuis, want het roc hield hen binnenboord. Dankzij een samenwerking met de kunstenaarswerkplaats Möllerwerf.