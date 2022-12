Opmerkelijke noodkreet van kwetsbare drugsverslaafden op Almelose muur: ‘Dit pand voldoet niet’

Ternauwer­nood ontsnapt Michiel (47) uit Almelo aan een vreselijk ongeluk: ‘Arrestatie geslaagd, maar mijn huis is kapot’

ALMELO - De schrik is groot en de ravage enorm, aan de Reggestraat in Almelo. Maar er is ook opluchting in huize Alves de Vries. Want vader, moeder en kinderen zijn er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Een Ford Focus boorde zich zondag na een wilde politieachtervolging in de erker van hun huis. Kort nadat vader Michiel (47) daar bezig was met schilderwerk. „Dit had ook heel anders kunnen aflopen.”

28 november