Opnieuw uitverkocht vak Heraclessupporters bij uitwedstrijd

Stadsgids Jan Meijer (90) stopt, maar verhaalt nog één keer over geschiede­nis van Almelo: ‘Ooit rijkste stad van Twente’

ALMELO - Jan Meijer weet dat Almelo lang geleden een nederzetting was op wat stuifzand van stuwwallen. Een dorpje. Later werd het de rijkste stad van Twente. Hij kan het weten, want hij was ruim twaalf jaar stadsgids. Onlangs werd hij 90 jaar. Tijd om te stoppen.

15 augustus