Overval op super in Almelo is vierde in regio binnen twee weken: ‘Doodeng, die overvaller was helemaal in het zwart’

Wat gebeurt er allemaal in de verre uithoek van de Almelose Atelierrou­te? ‘Er liggen nog stapels glas-in-lood voor me klaar’

AADORP/ALMELO - Zeg je Atelierroute, zeg je toch vaak Herengracht. En dat al 30 jaar lang. Niets mis mee, maar vandaag doen we het eens anders. Op de kaart van Almelo in de routebeschrijving prijkt namelijk één atelier buiten de stad. Aan de Bruglaan in Aadorp om precies te zijn, waar Gonda en Gerrit Welling dag in dag uit met glas in de weer zijn. Komen er wel bezoekers in die eenzame ‘uithoek’?

26 september