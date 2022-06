Overvaller Cigo Almelo krijgt nul op rekest: ‘Wegwezen jij, er valt hier niks te halen, oprotten!’

Update Cadeau- en kansspel­win­kel Cigo in Almelo overvallen, dader vlucht: ‘Op klaarlich­te dag!’

ALMELO - Cadeau-, kansspel- en rookwarenzaak Cigo aan de Ootmarsumsestraat in Almelo is vrijdagmiddag overvallen. De dader ging er rennend vandoor. Onduidelijk is wat zijn buit is.

