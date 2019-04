Pa uit Almelo wilde eigen kinderen niet bij z'n grafkist, maar de rechter laat ze alsnog toe

Leerlingen helpen bij verpleeg­huis in Almelo: ‘Dit is veel leuker dan rekenen’

7:55 ALMELO - Het is deze morgen een gezellige bedoening bij verpleeghuis Eugeria in Almelo. Kinderen van GBS De Fakkel spelen spelletjes, helpen koffie schenken en doen sportactiviteiten met bewoners. „Het is zo leuk. Dit overkomt mij normaal nooit.”