Patiënt met ziekenhuisverbod in Enschede houdt al weken bed bezet in buurziekenhuis

Almelo vergrijst in rap tempo, ‘maar dat biedt de stad enorme kansen’

17 augustus ALMELO - In 2030 is een op de drie inwoners van Almelo ouder dan 65. Dat is nu een op vijf. Hoog tijd voor een stedelijk actieplan gericht op de oudere generaties. Cosbo Almelo is de aanjager van een programma, dat zich vooral richt op wonen en digitalisering. Voorzitter Rembrandt de Vries (78) meldt zich aan de frontlinie: „De vergrijzing biedt Almelo enorme kansen.”