Paul uit Bornerbroek beloofde zijn dochter ooit een kinderboek, nu 18 jaar later is het af: ‘Het was best veel werk’

Wierden is dringend op zoek naar toiletten voor mensen met hoge nood

Stel je voor: je bent een middagje aan het shoppen in Wierden of Enter, maar hebt ineens hoge nood? Waar ga je dan naartoe? De opties zijn beperkt. In de gemeente Wierden zijn slechts vier openbare toiletten beschikbaar. Dat moet anders en daarom is de gemeente dringend op zoek naar extra wc’s.