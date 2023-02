Poelier Aniek (26) opent KukeleLuuk in Almelo: 'De naam verwijst naar mijn broertje'

Violiste Emma uit Enschede terug in de kerk van haar vader: ‘Bach blijft altijd Bach’

ENSCHEDE - Als kind groeide ze op met het orgel van de Grote Kerk, bespeeld door haar vader Gijs. Vanavond is ze terug in Enschede: violiste Emma van Schoonhoven (29). Als lid van het orkest Holland Baroque speelt ze mee in een programma met bewerkingen van orgelstukken van Bach. „Het orgel was zijn koningin.”

14:00