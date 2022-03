Politie achtervolgt man (21) zonder rijbewijs in Almelo: bestuurder na ‘sprong’ uit auto aangehouden

Een opmerkelijke dienst voor politieagenten in Almelo. In de nacht van zaterdag op zondag rond 4.45 uur hielden zij de bestuurder van een slingerende auto aan, om middels een blaastest te ontdekken dat de 18-jarige bestuurder onder invloed van drank was. Het rijbewijs dat hij nog maar kort in bezit had, moest hij direct inleveren. Een van de inzittenden meldde de politie dat hij wel verder kon rijden. Toen de agenten ontdekten dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs, werd hem medegedeeld dat hij niet mocht rijden.