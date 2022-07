Politie betrapt prostituee twee keer op ‘heterdaad’ in Almelose woning; eigenaar moet van rechter dwangsom van 5000 euro betalen

Slopers en bouwers nemen de macht over in Almelo, met maar één opdracht: ruimte vullen met appartemen­ten

ALMELO - Slopers en bouwers hebben vrij spel in Almelo. Op meerdere locaties in en om de binnenstad gaat vastgoed tegen de vlakte om ruimte te maken voor appartementen. Het zogenaamde ‘inbreidingsbeleid’, waarvoor ook het nieuwe gemeentebestuur heeft getekend, krijgt gestalte. Op tal van prominente plekken in de stad maakt oud plaats voor nieuw.

28 juni