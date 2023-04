Politie legde aangifte naast zich neer, nu wordt M. (52) alsnog veroordeeld voor huiselijk geweld: ‘Scheur in het hardste bot van het lichaam’

Het was een giftige relatie. Al jaren zou hij bol hebben gestaan van gewelddadige incidenten. Maar wat zich in maart 2017 afspeelde in de woning spande de kroon. Het slachtoffer claimt dat er daarna ptss bij haar is gediagnosticeerd. En een mogelijke breuk in haar borstbeen. Of tenminste: scheurtjes. „Terwijl dat het hardste stuk bot is in het lichaam”, benadrukte haar advocate. Voor die mishandeling wordt haar ex Hendrik Jan M. nu alsnog schuldig bevonden. Maar daar leek het heel lang niet op.