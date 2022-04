Primeur in Almelo, een paaseitjesproeverij: ‘Laat dat avondeten maar zitten’

ALMELO - Nieuwste attractie in Almelo: de paaseitjesproeverij. De ludieke primeur ontrolde zich zondagmiddag in het Huis van Katoen en Nu. Jong en oud, 27 deelnemers in totaal, meldden zich aan de tafels in het sociale hart van de stad. Gezelligheid stond voorop. Maar de smaakpapillen moesten wel op scherp worden gezet.

Het was een idee van gastheer Gerard Hammink. Onder het motto: Laten we in de Paasmaand april iets nieuws organiseren. Een openbare publieksproeverij van paaseitjes. Iedereen welkom. De sponsor was snel gevonden, de snoepwinkel om de hoek was immers dichtbij. Jamin was bereid de paaseitjes beschikbaar te stellen.

Variëteit aan rituelen

Het concept was ook niet zo ingewikkeld: Een gezellige middag gekoppeld aan een wedstrijdelement. Iedereen kreeg in acht rondes evenveel paaseitjes voorgeschoteld. De finalisten kregen er nog vier voor de kiezen. De kunst: Stel de juiste smaak vast.

Hoe proef je een paasei? Is het sinaasappel, aardbei of amandel? Kokos, karamel of pistache? Mokka, mint of marsepein? Elke deelnemer had zijn eigen rituelen om dat vast te stellen. Voor de één een kwestie van voelen, ruiken, kijken en proeven. Voor de ander een handeling van hap, slik, weg. Sommige kinderen zetten eerst hun tanden in het stuk chocolade om de lekkernij met een theelepeltje uit te pellen. Het is en blijft wel een ei.

Chocoladeliefhebbers

De deelnemers hadden één ding gemeen: Allemaal chocoladeliefhebbers. En dus was het risico op misselijkheid door te veel paaseitjes achter elkaar weg te slikken niet zo groot. Hoewel een enkeling na afloop wel moest toegeven dat de avondmaaltijd thuis kon worden uitgesteld of afgeblazen.

Zij die waren gekomen voor de beloofde performance van stadsomroeper René Coupée werden teleurgesteld. De entertainer moest te elfder ure wegens werkzaamheden elders afzeggen.

Voor herhaling vatbaar

DJ Marcel Veldman was er wel om tijdens het toernooi voor wat licht muzikaal en verbaal vertier te zorgen. En Ria Hammink vertolkte de rol van wedstrijdleider annex jurylid. Ze was opgetogen. „Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen vond het een leuke en gezellige middag. Dat gaan we misschien nog wel eens doen.”

De winnaar: Edwin Oostrum. Hij was de beste in de finaleronde, waarin de overgebleven deelnemers nog eens vier paaseitjes moesten verorberen. De beslissing viel uiteindelijk na een korte vragenronde.

Volledig scherm Luna Symonowicz (9) probeert de smaak van een paasei vast te stellen. © Annina Romita