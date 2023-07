Protest met paarden op de stoep en tranen in de raadszaal, maar Almelo wil niet extra bijspringen voor tekort Gravenruiters

Tien jaar later straalt kolossale wereldcup nog altijd bij Flink: ‘Schoenma­kers­vak van alle tijden’

Het ambacht dateert al uit de Romeinse tijd. Nog steeds is de schoenmaker springlevend. Johan Remmerts (56) kan erover meepraten. De eigenaar van schoenmakerij Flink in Almelo zit al 36 jaar in het vak. Hij viert deze week een opmerkelijk jubileum: 10 jaar geleden werd hij wereldkampioen in zijn vak: „Daar geniet ik nog steeds van.”