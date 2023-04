Ramadan in Almelo: hier kan je terecht voor een iftar-maaltijd

Bevrij­dings­mo­nu­ment Aadorp krijgt een nieuw jasje, ook herdenking bij de Vriezebrug in Almelo

Met het nodige ceremonieel is aan de Bruglaan in Aadorp woensdagmiddag het vernieuwde bevrijdingsmonument onthuld. Het bestaat uit een dikke steen met inscriptie en een roestvaststalen ring. Het is de herinnering aan een zwarte periode in de geschiedenis.