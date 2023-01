Raven Hengelsport gaat vrijwel zeker failliet. Vestiging in Almelo zit al dicht

Raven was tot diep in december nog zeer actief op social media, maar nu blijkt dat de toekomst van het bedrijf ongewis is. De rechtbank heeft uitstel van betaling verleend aan de vier bv’s die onder Raven Hengelsport hangen. Volgens bewindvoerder Jan Davids draait dit waarschijnlijk uit op een faillissement.

Interesse

De bewindvoerder is met meerdere partijen in gesprek die interesse hebben om het bedrijf, waar zo’n vijftig mensen op de loonlijst staan, over te nemen. „Zij lijken te wachten op het faillissement. Dan is er meer duidelijkheid.”

De vier winkels van Raven, waaronder die in Almelo, zijn voorlopig dicht. Op het hoofdkantoor in Dronten wordt de telefoon niet opgenomen. Ook reageert Raven niet op e-mail van de krant. In een verklaring op de website meldt Raven ‘met veel verdriet’ de (digitale) deuren te sluiten. ‘Nadere informatie over de gevolgen van de surseance van betaling (en faillissement indien uitgesproken) zal binnenkort op onze website bekend worden gemaakt’.

En: ‘Met pijn in het hart voorlopig een goede laatste vangst gewenst van ons’. De forse kosten van het containervervoer vanuit Azië zijn een belangrijke reden voor de financiële problemen, zegt Davids. Daar haalt Raven veel verkoopwaar vandaan. „Je moet dan een hoge omzet halen om break-even te draaien. Als die omzet er niet is dan wordt het moeilijk.” Of er andere oorzaken meespelen kan hij nog niet zeggen. „Dat zijn we aan het onderzoeken.”

Familiebedrijf

Drontenaar Sjoerd Raven legde in 1974 de basis voor het bedrijf toen hij in zijn garage een dierenwinkel begon. Vier jaar later opende hij een dierenboetiek in Lelystad, waar hij ook visspullen verkocht. Zijn zonen Dion en Iwan traden in 1980 toe tot het bedrijf en begonnen een vestiging in Dronten. In Almere kwam een derde zaak.

Megastores

Het familiebedrijf - in 2021 getroffen door een datalek - opende in 1988 de eerste echte hengelsportwinkel, in Lelystad. Drie ‘megastores’ elders volgden. Ook kwamen er, zo valt te lezen op de website van Raven, winkels in Tsjechië en Polen en webshops in meerdere landen. Dion Raven trad vorig jaar terug als directeur. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij nog wel bestuurder is van Raven Holding. Zijn broer Iwan nam het stokje over.