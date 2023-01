Raven Hengelsport in Almelo is plotseling gesloten: dit is er aan de hand

indebuurt Ga je graag vissen? Dan kun je voor hengels, aas en accessoires onder meer terecht bij Raven Hengelsport op de Woonboulevard Almelo. Beter gezegd: je kón daar terecht, want de winkel is plotseling gesloten. Het is de vraag of en wanneer de winkel weer open gaat.

Raven Hengelsport heeft vier winkels in Nederland. Naast Almelo zit het bedrijf ook in Lelystad, Steenwijk en in het Brabantse Rijen. Deze vier vestigingen blijven voorlopig dicht en ook de webshop is gesloten.

Uitstel van betaling

De hengelsportketen verkeert in financiële problemen. Op 4 januari 2023 heeft de rechtbank uitstel van betaling verleend aan het bedrijf. De bewindvoerder en de bestuurders van Raven onderzoeken nu of het bedrijf verder kan. Als dat niet lukt, volgt er een faillissement.

‘Met pijn in het hart’

Op de site van Raven Hengelsport schrijft het bedrijf: “Via deze weg wil het gehele team iedereen bedanken voor de geweldige jaren. Bijna vijftig jaar hebben wij genoten van iedereen die wij hebben mogen ontvangen in onze winkels, webshops, beurzen, distributiecentrum en hoofdkantoor. Met pijn in het hart voorlopig een goede laatste vangst gewenst van ons.”

Raven Hengelsport

In 1974 begon Sjoerd Raven vanuit zijn garage in Dronten een dierenwinkel. Een paar jaar later opende hij zijn eerste winkel in Lelystad, waar hij ook visspullen ging verkopen. In 1988 splitste de hengelsport zich af van de dierenzaak. De eerste vestiging van Raven Hengelsport zat in Lelystad, net als de dierenwinkel.

De tweede vestiging werd in 2000 geopend in Hengelo. In 2005 ging deze zaak naar de Woonboulevard in Almelo, tegenwoordig boven Toolstation. De hengelsportwinkel is hier zo’n 1100 vierkante meter groot.