Rechter gelooft niet in sprookjes, Almeloër de cel in na drugsvondst

met video Kanaal Almelo-Nord­horn: het eeuwige sentiment rondom een histori­sche vergissing

Het wordt wel een historische vergissing genoemd: Kanaal Almelo-Nordhorn. De 120 jaar geleden geopende vaarweg die de Twentse textielstad verbond met Duitse waterwegen, is nauwelijks gebruikt. In 1960 werd de vaarfunctie geschrapt. En die moet niet meer terugkomen, zegt landschapsarchitect en oud-waterschapsbestuurder Martin Mulder. Zijn monoloog over verleden, heden en toekomst van een natuurhistorische parel die volgens hem zijn ecologische functie moet terugkrijgen.