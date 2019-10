Richard (57) gooit sinaasappelschil en azijnfles in vuilnisbak en moet misschien de cel in

Ik vertrek

5 oktober We hebben een rechtbank, een gevangenis en een ziekenhuis. Voor een journalist maakt dat alleen al Almelo een droomstad om in te werken. Om nieuws zitten we nooit verlegen. Een arts die een nieuwe behandeling toepast, een ziekenhuis dat een rookverbod invoert, het levert mooie verhalen en filmpjes op. De rechtbank en de gevangenis waren beide de afgelopen jaren in hun voortbestaan bedreigd en ook daarover tikten we onze vingers blauw.