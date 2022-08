Rieks Davenschot, Almelo’s oudste man, is 102; ‘Gewoon blijven ademen en af en toe een borreltje’

Miljoenen­scha­de na verwoesten­de brand bij afvalver­wer­ker Leemans in Almelo: ‘Zoiets kan altijd gebeuren’

ALMELO - De schade loopt in de miljoenen, na de grote brand bij afvalverwerker Leemans in Almelo. Van de immense sorteerhal op Bedrijvenpark Twente is namelijk weinig meer over. „Heel jammer”, reageert de directie, die echter allesbehalve in zak en as zit. „We gaan de hal zo snel mogelijk herbouwen.”

