Rijexamen eindigt in nachtmerrie: examinator gewond naar ziekenhuis

Het ongeluk gebeurde ’s morgens rond half tien op een kruising in Almelo. Een mini botste achterop een lesauto. De bestuurder had te laat in de gaten dat de lesauto bij het afslaan stopte, met een aanrijding als gevolg.

Deining op drukke kruising

Ofschoon het geen harde botsing was, veroorzaakte het ongeluk behoorlijk wat deining op de drukke voorrangskruising. Rijschoolhouder Henk Seppenwoolde uit Rijssen was ten tijde van het ongeval bij het CBR-kantoor in Almelo, toen hij te horen te kreeg dat een van zijn leswagens bij een ongeluk was betrokken. Hij stapte direct in de auto. „Toen ik aankwam waren er zes politiewagens, een ambulance en brandweer. Maar er was niet zoveel aan de hand. Dat blijkt ook wel uit de schade aan de auto. Alleen in het nummerbord van de leswagen zit een deuk. Zo verholpen. Er wordt op dit moment al weer in de wagen gelest”, zegt Seppenwoolde, op de middag na het ongeluk.