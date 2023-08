Roemeense getuige in Engeland lijkt sleutel tot oplossing van zaak rond dode man in Almelo

Stelling | Goed dat er winkels zijn die producten die over de datum zijn verkopen

De ‘Datumvoordeelshop’, zo heet de winkel die onlangs in Nijmegen voor het eerst de deuren opende. Het concept bestaat al in Almelo en de naam zegt het al: ze verkopen producten die aan of nét over de datum zijn. En een stuk goedkoper.