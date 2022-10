Je moet maar durven: in coronatijd verhuizen naar een groter pand. Tussen de lockdowns door, in januari 2021, waagde Roy Meijerink de stap. Even was er onzekerheid, maar het heeft goed uitgepakt. „We zijn hier begonnen met koffie-to-go. Het is een succes. En ’s ochtends staan scholieren in de rij voor ijskoffie.” Een succesverhaal over lef, trots en het ‘zwarte goud’.