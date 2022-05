Ruim 1000 wielerfanaten werken zich in het zweet tijdens de Hel van Twente

ALMELO - De Hel van Twente heeft woensdag zijn illustere naam eer aan gedaan. Ruim duizend deelnemers aan deze grootste midweekse fietstoertocht van Nederland trapten zich in het zweet. Het was warm. Ook voor de toerrijders op elektrisch ondersteunde fietsen. Voor hen was een speciale route van 60 kilometer uitgezet, een primeur.

De befaamde fietstoertocht vanuit Almelo door het Nederlands-Duitse grensgebied begon als sportief midweeks uitstapje voor rechters, officieren van justitie en gevangenispersoneel. „Daar hebben we de vaste en vertrouwde woensdag voor dit evenement nog aan te danken”, zegt Wim de Boer namens de organiserende toervereniging Ruiten Drie. „Op woensdag konden de justitieambtenaren mooi in de tijd van de baas fietsen.”

Nieuwe hoofdsponsor

Die tijden zijn voorbij. In de loop der jaren heeft Ruiten Drie de organisatie van het evenement opgepakt. Onder de naam Ten Tusschers Hel van Twente, genoemd naar de bekende rijwielzaak en nieuwe hoofdsponsor van het evenement, werd woensdag de 32ste editie gehouden. Ruiten Drie leverde honderd vrijwilligers om de klassieker mogelijk te maken.

Terug na corona

Het Twentse fietsspektakel voor recreanten is verankerd op de landelijke kalenders van de toerverenigingen. Vooral de midweekse agendering trekt veel deelnemers. Die woensdag halverwege mei staat in tal van agenda’s van fietsliefhebbers omcirkeld. De laatste twee jaar kon er door corona een streep door. De Boer: „Maar we zijn gelukkig weer helemaal terug.”

Duizend inschrijvingen

Ook deze editie tikte de teller meer dan duizend inschrijvingen aan. Het merendeel koos voor de afstand van 100 kilometer. Maar ook de 160 kilometer was geliefd. Voor beide middenafstanden startten zo’n 300 fietsers vanaf het sportpark Schelfhorst. De echte bikkels gingen natuurlijk voor de magische 200 kilometer. Een fors peloton moest tot ver in de middaguren in de beugels om de marathon op twee wielen te voltooien. Vooral de laatste tientallen kilometers waren met forse tegenwind pittig.

De Boer: „Wij vinden het wel mooi als het zwaar is voor de deelnemers. Afzien hoort erbij. Veel deelnemers komen hier in de loop van de dag ook zwaar vermoeid aan de finish. Daar houden we wel van.”

E-bike en gravelbike

De e-bikerijders waren nog in de minderheid. Enige tientallen recreanten kozen voor de 60 kilometer, een afstand die vooral voor de fietsers met elektrische ondersteuning in het programma is opgenomen. „We richten ons de komende jaren nog meer op deze categorie”, aldus De Boer. En ook aan de gebruikers van het nieuwe rijwielfenomeen gravelbike (een tussenvariant van wielrennen en mountainbike) zal volgens De Boer in de volgende edities van de Hel van Twente worden gedacht.