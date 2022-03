Ruzie voordat collegegesprekken Almelo beginnen, nieuwe raad tot op bot verdeeld; burgemeester waarschuwt

Om te janken: 33.000 Almelose slapjanus­sen lieten deze week één held in de kou staan

ALMELO - In de uitslag van de Almelose verkiezingen schuilt een bijzonder detail waar u tot op heden nog niets over hebt gelezen. Maar het is zo bijzonder dat tienduizenden Almeloërs ervoor een draai om de oren verdienen. Het draait hierbij allemaal om een onbekende naam, op een onverkiesbare plek, op de kieslijst van de Partij Vrij Almelo. Erik Graumans heet hij, en ik heb met hem te doen.

20 maart