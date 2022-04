Sam Hesselink is na knieblessure weer van belang voor PH: ‘Als je realistisch bent lig je er sowieso een jaar uit’

Appartemen­ten oude Almelose stadhuis uit verkoop gehaald, boze aspirant koper moet wachten, met stíjgende hypotheek­ren­te

ALMELO/NIJVERDAL - De nog onverkochte appartementen in het voormalige stadhuis in Almelo zijn uit de verkoop gehaald. Tegenvallers tijdens de transformatie van het markante gebouw in hartje stad, zijn de oorzaak. Zo bleek er overal asbest in de plafonds te zitten. Kopers met een optie voelen zich ‘in de tang genomen’ door ontwikkelaar Bouwfonds.

