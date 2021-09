Sandra Rozeman (56) uit Almelo lijkt slachtoffer van vaccinatieruzie

Verdachte van vrouwenhan­del in Twente blijft vastzitten tot het proces: ‘ernstige bezwaren’

6 september ALMELO - Het geduld van Mortadah Al A. (30) wordt nog even verder op de proef gesteld. De man die verdacht wordt van onder meer vrouwenhandel, hoorde deze maandag in de rechtbank in Almelo dat het onderzoek in zijn zaak nog niet is afgerond. Op 4 oktober moet hij zich verantwoorden.