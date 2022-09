Schelfhorstpark in Almelo moet anders gebruikt worden, om gezondheid in de stad te verbeteren

Hans Morsink, alles in het teken van die ene missie: ‘Je ziet dat iedereen nog volledig achter Heracles staat’

ALMELO - Hij is Heraclied in hart en nieren. Supporter, sponsor en sinds kort zelfs voorzitter. Het is Hans Morsink (57), zoals hij dat zelf ervaart, overkomen. De nieuwe leidsman van Heracles weet waar hij aan is begonnen. „We hebben maar één missie en daar moet alles voor wijken: na dit seizoen terugkeren naar de eredivisie”.

17 september