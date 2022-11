Schrik en verbijstering na vernietigende auto-explosie in Almelose wijk Aalderinkshoek: ‘Wie doet zoiets?’

Nieuwe Almelose zwembad wordt miljoenen duurder: ‘Maar we moeten iets, anders kom je in de problemen’

ALMELO - Bouwcombinatie Van Norel uit Epe heeft de aanbesteding gewonnen voor het nieuwe zwembad. Of de gunning ook definitief wordt, is nog even afwachten. Het bad valt namelijk 5 miljoen euro duurder uit dan de ruim 20 miljoen die was gepland. Wethouder Arjen Maathuis gaat binnenkort in gesprek met de gemeenteraad om te overleggen hoe dat verschil moet worden opgelost.

26 oktober