Scooterbestuurder gewond na ongeval op Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo

Borner­broek bleef niet ongeschon­den, maar de oorlog leverde ook bijzondere verhalen op: ‘Even stoppen, mijn vrouw is aan het bevallen’

ALMELO - De oorlog is begonnen. Zwaar materieel en ronkende tanks denderen Bornerbroek binnen. Een hels kabaal. Binnen ligt moeder Platenkamp te bevallen. Vader grijpt alle moed bijeen, loopt naar buiten en schreeuwt tegen de Duitsers: „Kunnen jullie niet even stoppen? Mijn vrouw is aan het bevallen.”

16 november