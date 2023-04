Slavisch Byzantijns Vrouwenkoor Radujsja naarstig op zoek naar versterking

indebuurt.nl Simone woont in het smalste huis van Almelo: 'Mensen staan vaak stil voor mijn deur'

Loop je wel eens door de Doelenstraat in Almelo? Simone Slooten (27) doet dat vaak genoeg, want haar voordeur zit hier. Ze woont in het smalste huis van Almelo, het is nog geen drie meter breed.