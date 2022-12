Sloopkogel regeert bij oude Ten Catepanden in Almelo, monumentenhoeders hebben het nakijken

ALMELO - Het heeft even geduurd, maar de shovels zijn gearriveerd bij de oude Ten Categebouwen aan de Egbert Gorterstraat in Almelo. Dat betekent dat de bouwsels van de textielgigant nu daadwerkelijk worden gesloopt en van de aardbodem verdwijnen. Daarmee is ook de strijd om de gebouwen monumentale bescherming te geven definitief verloren.

Het oude vastgoed tegenover het station moet plaats maken voor een nieuw gerechtsgebouw. Die toekomstige thuishaven van de Rechtbank Overijssel moet in 2025 in gebruik worden genomen. De bouw zal in de loop van volgend jaar beginnen. De studie over het juiste ontwerp van de accommodatie loopt nog. Daarover spreekt het Rijksvastgoedbedrijf met zes potentiële bouwkandidaten, die zich hebben gemeld.

Het toekomstige paleis van justitie moet transparantie uitstralen. Daarnaast zijn zichtbaarheid, herkenbaarheid, gastvrijheid, veiligheid en duurzaamheid zijn de codewoorden.

Stijlkamer gered

Maar voorlopig heersen slopers in het gebied. De shovels hebben vrij spel nu ook het enige gehonoreerde monumentale element, de oude firmantenkamer, is behouden. De stijlkamer, waar ooit de directie van Ten Cate kantoor hield, is veiliggesteld en krijgt straks een plek in de nieuwe rechtbank.

Toch is Jan Astrego van Erfgoedvereniging Heemschut niet blij met de komst van de shovels. „Dat is geen goed teken”, zegt hij. „Want wij staan, als het goed is, nog op de agenda van de Rechtbank Midden Nederland. De Rechtbank Overijssel in Zwolle heeft ons bezwaar tegen de gang van zaken, als belanghebbende, doorgeschoven naar Midden Nederland. Ik verwacht nog een uitspraak en hoop in elk geval dat de gemeente Almelo daarin stevig op zijn vingers wordt getikt.”

Inventarisatie panden

Dat zal de sloop niet meer tegenhouden, weet ook Astrego. De sloopvergunning is afgegeven. Maar hij vindt dat Almelo onzorgvuldig omgaat met karakteristieke panden. Het verzet tegen de sloop van de Ten Categebouwen is te laat op gang gekomen. Dat moet, stelt Heemschut, in de toekomst worden voorkomen. Daarom ligt er nu bij Het Oversticht, een stichting voor behoud van cultureel erfgoed, een opdracht om een inventarisatie te maken van karakteristieke panden in Almelo. Astrego: „Dat hebben we dan nog wel bereikt.”

Het liefst ziet Heemschut het huidige Almelose gerechtsgebouw, met de beeldbepalende blauwe gevel, ook op een monumentenlijst verschijnen. Maar het college van B en W van Almelo gaat daar niet in mee. Het is nog niet bekend wat de nieuwe bestemming van het gerechtsgebouw wordt.

Volledig scherm De bouwsels van Koninklijke Ten Cate aan de Egbert Gorterstraat gaan tegen de vlakte. © Lenneke Lingmont

Volledig scherm Bruut einde van een tijdperk: het vroegere domein van de textielgigant verdwijnt van de aardbodem. © Lenneke Lingmont