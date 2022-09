Smederij Tijhuis in Almelo: Monumentaal ambacht op historische grond

ALMELO - Het is geen officieel monument. Maar desondanks past het profiel van Smederij Tijhuis als gegoten in de context van de Open Monumentendag, die zaterdag wordt gehouden. Op de hoek van de Boddenstraat en de Beatrixstraat, in een markant pand dat stamt uit 1890, floreert nog dagelijks ambachtelijk en dus monumentaal erfgoed.

John Tijhuis (67) houdt het vak van smid als afgezant van de derde generatie van dit familiebedrijf in ere. Smederij Tijhuis bestaat al ruim honderd jaar op deze locatie in de noordelijke binnenstad, waar zijn grootvader in 1921 het bedrijf opstartte. Die plek lag toen nog aan de rand van de stad. Destijds machines, kachels en installatiewerk. Anno 2022 vooral smeedijzeren producten van diverse signatuur.

„Ik ben hier geboren en opgegroeid in de smederij van mijn vader Gerrit en opa Anton”, zegt de smid. „Ik heb het vak op deze plek geleerd. Ik weet niet anders”. Hij moet er niet aan denken, maar John Tijhuis („Ik heb geen kinderen”) weet ook dat hij ooit hier het licht gaat uitdoen. Er komt geen vierde generatie Smederij Tijhuis. „Als ik stop, is het hier afgelopen. Ik ben aan het afbouwen maar wil nog een tijdje doorgaan. Daarna zie ik wel. Nee, er is geen plan.”

In Almelo zichtbaar

Het ambacht van smid is eeuwenoud, maar heeft nog alles in zich van puur vakmanschap. John Tijhuis beheerst de kunst om met gloeiend kolenvuur, heet staal en de smidshamer uit metaal een vorm te maken. Zijn creaties zijn in heel Almelo zichtbaar.

Op panden, langs tuinen, parken, op begraafplaatsen, bruggen en viaducten zijn de smeedijzeren producten van de Almelose smid te zien. Sierhekwerken, omheiningen, handgemaakte belettering en tal van decoratieve constructies zijn gemaakt door Tijhuis. In zijn oude werkplaats aan de Boddenstraat.

Als bestuurslid van het Nederlands Gilde van kunst-, Sier- en Restauratiesmeden heeft de Almelose ondernemer zich jarenlang ingespannen om het ambachtelijk erfgoed van smid te behouden.

John Tijhuis was verrast toen hij werd gevraagd om zijn smederij open te stellen in het kader van de Open Monumentendag: „Ik heb nooit beseft dat mijn werkplaats zo bijzonder is.”

Maar het pand is niet alleen als bescherming van een waardevol ambachtelijk gilde de moeite waard. Het voorste deel is 19de eeuws. Tussen het oorspronkelijke en later aangebouwde deel is een fraaie houten toegang tot de zolder zichtbaar. De hoek van de Boddenstraat en de Beatrixstraat ademt in alles historie.

Dit was de laatste aflevering van de serie Oude Glorie over monumenten in Almelo.