Snelheidsverlaging dodenweg N36 in het vooruitzicht, Provincie vraagt Rijk om aanpassing snelheid

Grote groep vluchtelin­gen op weg naar Huize Alexandra; gezinshere­ni­ging in Zenderen

ALMELO - Een bus met 49 vluchtelingen uit Oekraïne - en een kat - arriveert maandagavond laat in Twente. Aan het begin van de middag is koers gezet vanuit Opole (Polen) richting deze regio. Veruit de meeste oorlogsvluchtelingen nemen hun intrek in Huize Alexandra in Almelo, dat de laatste weken flink is opgeknapt.

28 maart