Spannend weekend voor Almelose korfballers: CKV Achilles kan bijzondere ‘dubbel’ pakken

De oefenmeester uit eigen gelederen van de Almelose korfballers schrijft met de huidige ploeg ook nog eens geschiedenis omdat de laatste promotie uit 2004 stamt. „De club was er een paar keer dichtbij. Steeds werd er net naast de prijzen gegrepen. Het werd dus een keer tijd”, grapt Wanschers, die deze week tijdens de training de puntjes op de i zette. „We moeten zaterdag thuis van Hellas’63 winnen. Dan is na de zaal ook promotie op het veld een feit. Achilles heeft de tweede klasse in zaal en op het veld tot doel gesteld. We zijn er bijna.”

Niet gemakkelijk

De Almelose korfballers kregen het niet in de schoot geworpen. De promotiewedstrijden waren spannend, blikt Marlies Kieft twee dagen voor het alles beslissende duel terug. „De ploegen waren aan elkaar gewaagd. De laatste wedstrijd hebben we na een slecht begin toch de goede kant weten op te draaien.” Doorzetten op momenten dat het tegen zit, lijkt een van de kwaliteiten van deze ploeg. Kieft: „Dat heeft ons tot hier gebracht. Als we die instelling zaterdag weer weten op te brengen, kunnen we nog een keer van Hellas winnen en promoveren.”

Quote Door corona moest het dit seizoen gebeuren Kevin Wanschers

Kevin Wanschers ging als trainer uit eigen gelederen de uitdaging aan om binnen twee seizoenen naar de tweede klasse te promoveren. De helft van die missie zit erop. In de zaal promoveerde Achilles. Vanaf de eerste dat met deze ploeg was die doelstelling voor iedereen duidelijk. Als trainer kon ik snel stappen maken met een leergierige groep. Door corona moest het dit seizoen gebeuren.”

Iedereen kan scoren

Wanschers zegt in de luxe positie te verkeren van acht spelers die kunnen scoren. „Loopt het bij de heren niet lekker, dan nemen de dames het moeiteloos over. Deze schakelmogelijkheden zorgde uiteindelijk ook voor de tweede plek in de zaalcompetitie en recht op de promotiewedstrijd. De promotiewedstrijden waren een hele ervaring. Het geloof leefde enorm in de groep en het was super om te ervaren dat de volledig vereniging met ons mee leefde.”

Achilles hikt al een tijdje tegen de tweede klasse aan. De trainer denkt een stabiele middenmoter in de tweede klasse achter te laten. Als de groep zich blijft ontwikkelen als we de afgelopen twee jaar hebben gezien zit de top 3 er nog een keer in.” Clubman Wanschers hoopt dat Achilles ook de komende jaren volledig inzet op de eigen jeugd. „Wij hebben veel enthousiaste jeugdtrainers. Als de vereniging hen de handvatten aanreikt om een gedegen trainingsplan uit te kunnen voeren hoeft de tweede klasse niet het eindpunt van CKV Achilles te zijn.”