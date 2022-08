Spelersgroep van Heracles moet het vertrouwen van de trainer in de Keuken Kampioen Divisie waarmaken

Sinds die pikzwarte zaterdagavond 21 mei 2022 is er een hoop veranderd in Erve Asito, maar tegelijkertijd is ook veel hetzelfde gebleven. Onder aanvoering van de nieuwe trainer John Lammers - gehaald door de in Almelo teruggekeerde Nico-Jan Hoogma (technisch directeur) - heeft Heracles zich de afgelopen zes weken voorbereid op de start van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.