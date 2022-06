Spookrijders teisteren de Almelose Bavinkstraat: ‘Het is vaak levensgevaarlijk’

De geest van Shakespea­re waart rond op De Bellinck­hof

ALMELO - Het was vorig jaar september een uitzonderlijke primeur in de stad. De uitvoering van Shakespeares MacBeth in de kasteeltuin van Huize Almelo. Dat vraagt om een vervolg, dacht theatermaker Laurens ten Den. Woensdag was De Bellinckhof het decor van deze bijzondere follow up. Theatergroep King’s Men voerde in de privétuin van het fraaie landhuis Hamlet op.

1 juni