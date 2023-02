Sportwethouder en voorzitter van een sportclub tegelijk? In Almelo gebeurt het, ‘maar ik zou het nooit doen’

Service­punt ING vertrekt uit Wierden, Borne en Vroomshoop: ‘ouderen zijn de dupe’

WIERDEN/VROOMSHOOP - Het is dan misschien geen volwaardige bank, maar het is beter dan niets. Toch gaat ook het servicepunt van de ING verdwijnen uit Wierden en daarmee de laatste plek in de gemeente waar men langs kan voor bankzaken. Ook in Vroomshoop en Borne vertrekt het enig overgebleven servicepunt.

5 februari