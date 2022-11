Starters en senioren staat op één bij ontwikkeling bouwplan op terrein garage Hondebrink in Mariaparochie

12 jaar cel en tbs voor moord op René Lucas in Schelf­horst­park Almelo

Voor de moord op René Lucas (54) uit Almelo is de 31-jarige Richard L. veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Almelo oordeelt dat L. het slachtoffer met 29 messteken om het leven bracht in het Schelfhorstpark. De dader is verminderd toerekeningsvatbaar en lijdt aan meerdere stoornissen.

14 oktober