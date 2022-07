Steeds meer Almeloërs ontdekken groene oase in versteende binnenstad: ‘Alles klopt hier, dit park vertelt zijn eigen verhaal’

2 kilometer aan kraampjes in Almelo: de braderie is terug van weggeweest

ALMELO – Kleding, schoenen en curiosa: op de braderie op het Sluitersveld is voor ieder wat wils. Met ruim honderd kraampjes is de keuze reuze en dat mocht ook wel na twee jaar wachten. Al tientallen jaren is de braderie een begrip in Almelo en dat was donderdagavond weer duidelijk te merken.

24 juni